الملك يؤكد تضامن الأردن مع الصين في مواجهة “كورونا”

عمان-أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال برقية بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، تضامن الأردن مع جمهورية الصين الشعبية، في مواجهة فيروس كورونا، والثقة بقدرتها على ذلك، مشيداً بالجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة الفيروس. وأعرب جلالة الملك، في البرقية، عن تعازيه ومواساته للرئيس الصيني وشعب بلاده بضحايا فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المئات، وتسبب بإصابة الآلاف.-بترا