الملك يؤكد حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع مصر

القاهرة – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالة بعثها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد جلالته، في الرسالة التي نقلها للرئيس المصري اليوم الأربعاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا.- بترا