آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يؤكد دور رئيس الوزراء الياباني القيادي المهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على دوره القيادي المهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان. وأشاد جلالته، في الرسالة، بجهود رئيس الوزراء الياباني، الذي أعلن عن استقالته أخيرا، في قيادة بلاده خلال السنوات الثماني الماضية، مثمناً دور اليابان في السعي نحو تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم. وتمنى جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني موفور الصحة والعافية.
وأعرب جلالته عن شكره على دور اليابان في دعم قطاع التنمية في المملكة، مؤكداً الحرص على مواصلة توسيع التعاون الثنائي.-(بترا)

مقالات ذات صلة

فتح جسر الكومودور أمام حركة المركبات (فيديو)

منذ 26 دقيقة
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

وزيرة الطاقة: القدرة الإنتاجية لغاز الريشة 19-20 مليون قدم مكعب يومياً

منذ 43 دقيقة

39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ ساعتين
عائلة تهرب إلى الماء للتخلص من الأجواء الحارة في عمان -(تصوير ساهر قدارة)

الحرارة بين 50-40 مئوية السبت والأحد

منذ ساعتين
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock