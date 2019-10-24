عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في جانب من ورشة العمل النقاشية الثالثة، التي عقدت في قصر الحسينية اليوم الخميس، ضمن سلسلة ورشات عقدت الأسبوع الحالي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح، بمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية.

وأعاد جلالة الملك، خلال الورشة، التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بالتنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات، خصوصا بين القطاعين العام والخاص، ضمن مراحل تنفيذية تراكمية، لافتا جلالته إلى ضرورة توضيح الإيجابيات أمام المواطنين، وأهمية إعادة ترتيب الأولويات في القطاعات المختلفة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة متابعة مخرجات البرنامج، والعمل على تحسين الأداء بشكل مباشر ومكثف.

وأكد جلالة الملك أهمية دور الإعلام في تعزيز الإيجابية وتوضيح تفاصيل البرنامج للمواطنين، باعتباره برنامجا شاملا.

وشارك في الورشة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة. -(بترا)