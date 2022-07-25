الملك يؤكد ضرورة مواكبة التكنولوجيا بمجال الطيران العسكري

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

وكان في استقبال جلالته، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.

وأشاد جلالة الملك، خلال لقائه ضباطا وضباط صف، بصقور ومرتبات سلاح الجو الملكي، معبراً عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.

وأبدى جلالته اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية.

واستمع جلالة الملك، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه قائد القاعدة أكد خلاله جاهزية القاعدة القتالية ومعنويات مرتباتها العالية، مبيناً المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.

كما اطلع جلالة القائد الأعلى، خلال جولة في جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، على عدد من الطائرات التي دخلت منظومة الجناح حديثا، والتي تعد من أحدث طائرات الاستطلاع الجوي المستخدمة حاليا في العالم.

وقدم قائد الجناح شرحاً أمام جلالة الملك حول أبرز المهام التي يقوم بها الجناح، ومختلف واجباته.