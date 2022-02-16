الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة

التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفدا اقتصاديا وأكاديميا أميركيا.

ويزور الوفد الأميركي المملكة في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والحرص على توطيدها.

كما شدد جلالة الملك على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون في شتى المجالات وتبادل الخبرات والمعرفة، خصوصا في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والمياه وريادة الأعمال والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والتعليم.

وأعرب جلالته عن أمله بأن تمهد هذه الزيارة الطريق لإطلاق المزيد من مشاريع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والأميركية في البحث والتطوير.

وعبر أعضاء الوفد عن تطلعهم لبناء المزيد من الشراكات الأكاديمية والتجارية مع الأردن، وتوسيع التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في البحث العلمي، بما يعود بالنفع المشترك على الشعبين.

ويضم الوفد وزير خارجية ولاية نبراسكا روبرت إيفنين، والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية ديفيد حمود، وممثلين عن جامعة نبراسكا- لينكولن.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.