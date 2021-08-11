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الملك يؤكد وقوف الأردن مع الجزائريين في مواجهة الحرائق

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان-الغد – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بالشهداء المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في الجزائر.
وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين جراء الحرائق بالشفاء العاجل.
وأكد جلالة الملك، في البرقية، وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة الحرائق التي تشهدها بلادهم.

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