الملك يبارك تنصيب بتسابلا بطريركا للاتين في القدس

عمان- بارك جلالة الملك عبدالله الثاني، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، تنصيب غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريركاً للاتين في القدس، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

ولفت جلالته، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأحد، إلى أهمية دور كنيسة اللاتين مع باقي كنائس القدس في وحدة المجتمع المقدسي، كأحد أهم عناصر ديمومة العيش المشترك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأكد جلالة الملك استمرار دعمه لدور مجلس كنائس القدس في ترسيخ ثقافة الوسطية والحوار والحفاظ على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها الوقفية والتعليمية، وحماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والمنطقة.

وأشاد جلالته بعمق العلاقة مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيراً إلى المبادئ المشتركة في دعم ثقافة السلام والاعتدال ونبذ العنف والدعوة للمسؤولية العالمية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في العالم.

من جانبه، شكر غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا جلالة الملك على فرصة اللقاء ومباركته تنصيبه بطريركا للاتين في القدس.

وأشاد غبطته، بدور جلالة الملك المحوري في حماية المقدسات المسيحية في القدس الشريف، في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مؤكدا أهمية العلاقة التاريخية التي تربط بطريركية اللاتين في القدس بالدولة الأردنية.

وهنأ غبطته، جلالة الملك بالمئوية الثانية للدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية، التي أرست دعائم المحبة والوسطية وخدمة المحتاجين ونصرة اللاجئين وحماية المقدسات، وأوصلت المملكة إلى مراحل متميزة من البناء والازدهار.

–(بترا)

جلالة الملك عبدالله الثاني يبارك تنصيب غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريركا للاتين في القدس، ويؤكد أهمية دور كنيسة اللاتين مع باقي كنائس #القدس في وحدة المجتمع المقدسي، كأحد أهم عناصر ديمومة العيش المشترك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة #الأردن pic.twitter.com/gHHr2ckB95 — RHC (@RHCJO) January 10, 2021