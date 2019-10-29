الملك يبحث “أزمات الشرق الأوسط” مع وزير الخارجية الإماراتي

الرياض- الغد – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الرياض اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة جلالته في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة.

كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.