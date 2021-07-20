الملك يبحث انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي

واشنطن – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم الثلاثاء، وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، علاقة الشراكة الأردنية الأمريكية.

وتم بحث انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي لتسريع إجراءات دخول المسافرين الأردنيين إلى المطارات في الولايات المتحدة، حيث اتفق البلدان على توقيع الإعلان المشترك والذي يعد الخطوة الأولى للانضمام إلى هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.

كما تم بحث مبادرة “اجتماعات العقبة”، التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

-(بترا)