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الملك يبحث سبل توسيع التعاون مع رئيس وزراء العراق

منذ 3 ساعات
جلالة الملك عبدالله الثاني و رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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عمان-الغد- ستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قام بزيارة عمل للمملكة اليوم.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية. وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين. –(بترا)

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