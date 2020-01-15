الملك يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

باريس – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدم جلالة الملك، خلال الاتصال، التعازي لرئيس الوزراء الكندي بالضحايا الكنديين الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران مؤخرا.-(بترا)