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الملك يبحث مع الرئيس الشيشاني جهود التصدي لفيروس كورونا

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف، جهود التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشاد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشيشاني اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات الثنائية مع روسيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى الميادين.
وتبادل جلالة الملك التهاني مع الرئيس قديروف بمناسبة شهر رمضان المبارك. –(بترا)

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