الملك يبحث مع العاهل البحريني إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة

عمان – الغد – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد جلالتاهما، خلال الاتصال، أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وشدد جلالتاهما على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد العاهل البحريني على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة.

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم مملكة البحرين الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها.

وأشاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور التاريخي للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.