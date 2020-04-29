الملك يبحث مع العاهل المغربي تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد جلالتاهما، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها.

كما أكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في جهودها لمجابهة الفيروس.

وتبادل جلالتاهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتناول الاتصال عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.-(بترا)