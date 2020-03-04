الملك يبحث مع المديرة العامة لليونسكو سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة

عمان – الغد – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أزولاي، سبل تعزيز التعاون بين الأردن ومنظمة اليونسكو، خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره أيضا سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، دور منظمة اليونسكو المهم في حماية مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، خاصة مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وثمن جلالة الملك دور اليونسكو في حماية الأماكن التراثية في الأردن، وفي مقدمتها البترا باعتبارها جزءا من التراث العالمي.

بدورها، قدمت المديرة العامة لمنظمة “اليونسكو” أودري أزولاي التي تقوم بزيارة رسمية هي الأولى للمملكة، شرحا عن دور اليونسكو حول العالم، وتعاونها مع الحكومة الأردنية، مؤكدة أهمية تعزيز هذا التعاون.

وحضر اللقاء السفير الأردني في فرنسا، والوفد المرافق للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.