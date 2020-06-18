الملك يبحث مع رئيسة الاتحاد الكونفدرالي تطورات القضية الفلسطينية

عمان– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الاتحاد الكونفدرالي السويسري سيمونيتا سوماروغا، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على متانة علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي لآثار الوباء الاقتصادية والإنسانية، وحماية صحة الشعوب.

–(بترا)