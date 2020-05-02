الملك يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

عمان– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سبل تنسيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتم التأكيد، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، على أهمية مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتها.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية الدعوة لجلالة الملك، للمشاركة في مؤتمر دولي لحشد الدعم للاستجابة لفيروس كورونا يوم بعد غد الاثنين.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الطاقات على مستوى العالم من أجل تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل إجراء الفحوصات الخاصة بمكافحة الفيروس. وثمن جلالة الملك جهود الاتحاد الأوروبي لاستضافة هذا المؤتمر، ودوره في دعم التضامن والتعاون الدوليين لمواجهة الوباء. وأشاد جلالته بجهود الاتحاد الأوروبي في التصدي لتداعيات الفيروس، معربا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة وللمنطقة، في أثناء هذه الظروف الصعبة.

وأكد جلالة الملك عمق العلاقات والشراكة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

–(بترا)