الملك يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل تنسيق التعاون لمجابهة كورونا

عمان – الغد – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تنسيق التعاون ثنائيا ودوليا، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة التصدي للآثار الناجمة عن الوباء إنسانيا واقتصاديا، وتكثيف الجهود لحماية صحة الشعوب وسلامتهم. وأكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة بين الأردن والهند، والحرص على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

جلالة الملك عبدالله الثاني يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تنسيق التعاون ثنائيا ودوليا، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد #الأردن #الهند — RHC (@RHCJO) April 16, 2020