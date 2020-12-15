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الملك يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الأخوية الأردنية السعودية

منذ 56 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات تطويرها.
وجرى التأكيد، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. -(بترا)

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