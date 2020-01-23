الملك يبحث هاتفيا مع أخيه ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

وتناول الاتصال المستجدات الإقليمية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بما يسهم في استقرار المنطقة.