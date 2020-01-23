آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يبحث هاتفيا مع أخيه ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.
وتناول الاتصال المستجدات الإقليمية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بما يسهم في استقرار المنطقة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تحويل 304 ملايين دينار من المحاكم إلى حسابات المواطنين

منذ 35 دقيقة
جلالة الملك عبد الله الثاني

الملك يهنئ رئيسة اليونان المنتخبة

منذ 49 دقيقة

موجة قوية من الصقيع والجليد مساء الجمعة.. والحرارة تلامس الصفر

منذ ساعة واحدة
عمال يشتغلون في قطاع الزراعة - أرشيفية

تجنبا لملاحقتهم: إمهال الحاصلين على “خروج بلا عودة” لمغادرة المملكة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock