الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي التطورات إقليميا ودوليا

عمان – الغد – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتناول الاتصال الهاتفي، الذي جرى اليوم الخميس، الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها.

وتم التأكيد على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.