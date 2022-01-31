الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات بين البلدين

بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، العلاقات المتينة بين الأردن واليابان، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأكد جلالة الملك الحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وبما يحقق مصالحهما ومصالح الشعبين الصديقين.

وتناول الاتصال المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.