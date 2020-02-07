الملك يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

عمان – يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا، يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها، فضلا عن المستجدات الإقليمية.

كما يلتقي جلالته، خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعدد من المسؤولين.-(بترا)