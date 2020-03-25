الملك يتابع الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا

عمان – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ثقته بقدرة الأردنيين على تحمل المسؤولية، وضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وشدد جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعا بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في إطار حرص جلالته على صحة المواطنين وسلامتهم، على أهمية مواصلة وضع المواطنين بصورة الجهود التي تبذل لمكافحة الفيروس، وشرح التعليمات التي تستهدف الحد من انتشاره.

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، اطمأن جلالة الملك على المخزون الاستراتيجي، حيث أكد المسؤولون توفر المخزون بكميات كافية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تأمين المواطنين بالسلع الغذائية والأساسية على المدى القصير والمتوسط، خلال فترة حظر التجول. كما شدد جلالة الملك على ضرورة التزام المواطنين بتجنب تواجدهم في تجمعات كبيرة خلال هذه الفترة. وفي إطار متابعة جلالته للإجراءات الطبية، أكد جلالة الملك ضرورة توفير المزيد من أدوات اختبار لكشف فيروس كورونا. كما أشار جلالة الملك إلى ضرورة متابعة ودراسة التبعات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس. جلالته استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والمعنيين، حول آليات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، بشكل يضمن صحة وسلامة المواطنين، ويراعي تلبية احتياجاتهم الأساسية.(بترا)