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الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بحلول رمضان

منذ 55 دقيقة
الملك

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عمان – تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصالات هاتفية اليوم الأحد، التهاني مع عدد من إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
فقد تبادل جلالته التهاني، بهذه المناسبة المباركة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. -(بترا)

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