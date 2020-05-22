الملك يتبادل التهاني مع ولي عهد أبوظبي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

عمان – تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتناول الاتصال الهاتفي، الذي جرى اليوم الجمعة، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك سبل مجابهة وباء كورونا.-(بترا)