آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يتبادل التهاني مع ولي عهد أبوظبي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

منذ 31 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وتناول الاتصال الهاتفي، الذي جرى اليوم الجمعة، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك سبل مجابهة وباء كورونا.-(بترا)

مقالات ذات صلة

الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

منذ 4 دقائق

المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين

منذ 34 دقيقة

السعودية: عيد الفطر يوم الأحد

منذ 38 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية

منصة جديدة للأردنيين الراغبين بالعودة “برا وبحرا”.. ومنح أولوية لمن فقدوا وظائفهم

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock