الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية

عمان- الغد- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2018، وذلك خلال استقبال جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي.

وعبر جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، عن تقديره للدور المهم للقضاة الشرعيين، وجهودهم في الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد جلالة الملك أن تطوير القضاء والعاملين فيه أولوية، ولا بد من مواصلة استكمال أتمتة وتسريع الإجراءات داخل المحاكم للتسهيل على المواطنين، وعقد الدورات التدريبية للقضاة.

ولفت جلالته إلى أهمية دور القضاء الشرعي في التواصل مع المواطنين، وتقديم النصح والمشورة والتوعية في الأمور الشرعية.

بدوره، عرض قاضي القضاة لأبرز ما جاء في التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2018، من حيث عدد القضايا المنظورة من قبل المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية والعليا ونسبة الفصل فيها.

وأشار إلى أن التقرير سلط الضوء على النقلة النوعية في حوسبة أعمال التنفيذ القضائي الشرعي، وارتفاع عدد المستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية، وجهود دائرة قاضي القضاة وحرصها على حماية الأسرة وتجنيبها الخصومة القضائية من خلال اللجوء إلى الاتفاقات الرضائية.

ولفت إلى أن المعهد القضائي الشرعي عقد العديد من الدورات والورشات التدريبية، لرفع كفاءة العاملين في جهاز القضاء الشرعي.

وبين قاضي القضاة أن التقرير أبرز عمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة في القدس، وإنجازها ما يزيد على 7 آلاف حجة ووثيقة للمقدسيين وتلبية حاجتهم لتجديد جوازات سفرهم من خلال تقديم الطلبات في المحاكم الشرعية في القدس الشريف. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.