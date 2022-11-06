الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية لعام 2021

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2021.

وأكد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي كمال الصمادي، ضرورة استمرار المحاكم الشرعية في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة توفير أفضل الخدمات للأشقاء في القدس عن طريق المحاكم الشرعية فيها.

وأشاد جلالته بالجهود المبذولة من قبل المحاكم الشرعية في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز في مهامها.

وحسب التقرير السنوي للمحاكم الشرعية، فقد تم النظر في أكثر من 141 ألف قضية مقارنة بـ 116 ألف قضية منظورة في عام 2020، فيما تجاوز عدد القضايا المفصولة والمسقطة في المحافظات 106 آلاف قضية مقارنة بـ 82 ألف قضية في العام نفسه.

وقامت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإيصال حوالي 7 آلاف أسرة إلى الصلح التام وتحويل مسار ما يقارب 27 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.

وفي محاكم القدس الشرعية، تم النظر في حوالي 25 ألف قضية وتوثيقات مقارنة بـ أكثر من 7 آلاف قضية وتوثيقات في 2020.

كما بلغ مجموع عدد قضاة الشرع الشريف في المحاكم الشرعية، التي يبلغ عددها 77 محكمة ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفي القدس الشريف، 299 قاضيا بما يشكل زيادة بنسبة 12 بالمئة في عدد القضاة مقارنة بعام 2020.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.