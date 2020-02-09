الملك يتسلم تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 – أبرز النتائج

عمان – الغد- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 – أبرز النتائج، الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وأكد جلالة الملك ضرورة المضي قدما في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، بشكل يلمس المواطن أثره، ويساهم في تحسين مستوى معيشته، لافتا جلالته إلى أهمية متابعة ومراقبة تنفيذ البرنامج، وأن تكون نتائجه بأسرع وقت ممكن، بما ينعكس على توفير فرص العمل للشباب.

بدوره، عرض رئيس الوزراء أبرز نتائج تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019، مشيرا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من جلالة الملك، تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأنها ستطلق المزيد من الحزم التحفيزية ضمن برنامجها الاقتصادي.

وحضر تسليم التقرير، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.