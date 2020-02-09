الملك يتسلم رسالة من بوتين

عمان- الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي نقل لجلالته رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

وحمل جلالة الملك، نائب وزير الخارجية الروسي، تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا جلالته عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

كما جرى بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.