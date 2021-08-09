الملك يتسلم رسالة من الكاظمي

عمان- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي علي علاوي.

وجدد جلالته، خلال استقبال علاوي في قصر الحسينية، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره.

وأشاد جلالة الملك بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق، لافتاً إلى ضرورة ترجمة المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين والثلاثية مع مصر على أرض الواقع.

وحمّل جلالته، الوزير علاوي، تحياته لأخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

بترا