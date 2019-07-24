الملك يؤكد على إنجاز الباص السريع بالوقت المحدد (صور)

عمان- الغد- تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في منطقة صويلح اليوم الأربعاء، الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية لمشروع الباص السريع، أحد أكبر مشاريع أمانة عمان الكبرى، الذي يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاع النقل في مدينة عمان.

وأكد جلالة الملك، خلال الزيارة، أهمية إنجاز خطة تنفيذ مشروع الباص السريع ضمن الوقت المحدد لتقديم خدمات نقل لائقة للمواطنين.

وشدد جلالته على ضرورة الارتقاء بمنظومة متكاملة لخدمات النقل العام في مدينة عمان وتعميم هذا النموذج على باقي محافظات المملكة.

ووجه جلالة الملك أمانة عمان للمتابعة مع الأنشطة التجارية المتأثرة بأعمال إنشاءات المشروع، واتخاذ الحلول الممكنة لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

وتعد أمانة عمان الكبرى مالكا ومشرفا لمشروع الباص السريع، فيما أعد التصاميم، وبدأ بتنفيذ أعماله شركات هندسية ومقاولات أردنية.

وحسب القائمين على المشروع، فإن مشروع الباص السريع الذي يستهدف تطوير منظومة النقل داخل العاصمة عمان في مرحلته الأولى، ساهمت أعماله الإنشائية في توفير برامج التدريب العملي لنحو 160 مهندسا أردنيا من حديثي التخرج، إضافة إلى مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية لإكسابهم المهارات التطبيقية.

واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تضمن عرضا لتصاميم ومخططات المشروع ومراحل تنفيذه، لافتا إلى أن الباص السريع سيقدم أفضل خدمة نقل عام في المملكة من حيث التردد المنتظم والسرعة في الخدمات، وسيخدم نحو 250 ألف راكب يوميا.

ورافق جلالته في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

وفي مقابلات صحفية، قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن أمانة عمان، وبناء على التوجيهات الملكية بإعطاء أولوية للنقل العام في عمان لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، عملت على تسريع تنفيذ جميع مراحل الباص السريع كوحدة واحدة.

وأضاف أن محطة صويلح الرئيسية، هي المحطة التي ستغذي كل محطات المشروع، وهي محطة من أصل أربع محطات رئيسية، بالإضافة إلى 26 محطة وقوف تحميل وتنزيل للركاب.

ولفت إلى أن مشروع محطة صويلح بلغت نسبة الإنجاز فيه 40 بالمائة، وهناك مواقع أخرى من مشروع الباص السريع تصل فيها نسبة الإنجاز نحو 60 بالمائة، مبينا أن المواطن سيلمس في شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2020 فرقا كبيرا في حجم الإنجاز.

وحسب الشواربة، فإن أمانة عمان ستنتهي من أعمال البنية التحتية للمشروع في نهاية عام 2020، باستثناء تقاطع منطقة طارق، الذي هو الآن قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن تؤجل نسبة إنجازه بالكامل حوالي ستة شهور بسبب التأخير في طرح العطاء.

وعن مكونات مشروع الباص السريع، قال مدير تخطيط المرور ومشروع الباص السريع في الأمانة المهندس رياض الخرابشة إن المشروع يعد باكورة مشاريع النقل العام المتكاملة على مستوى الوطن من ناحية البنية التحتية ومن حيث التشغيل، مؤكدا أن المشروع بالكامل يتابع من قبل فريق فني وفريق إدارة المواقع.

وقالت المهندسة نورا خريسات، من حديثات التخرج، إن مشروع الباص السريع أتاح الفرصة أمامها للحصول على فرصة عمل في مجال الانفاق والنقل، واكتساب الخبرات بهذا المجال.

أما المتدرب عمرو الصمادي، طالب سنة خامسة تخصص هندسة مدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بين أن التدريب في مشروع الباص السريع يأتي ضمن متطلب التخرج من الجامعة، لافتا إلى الخبرات التي يكتسبها خلال فترة التدريب.