الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

عمان – الغد- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية العراق حيدر منصور هادي العذاري، وسفير مملكة بلجيكا فيليب فاندين بولك، وسفيرة كندا دونيكا بوتي، وسفيرة جمهورية سريلانكا شيرين شانيكا ديسانايكيه، وسفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية روي باشيمو دي أزيفيدو أماراو، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية روبيرتو رودريغيز هيرنانديز، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا سمو الأمير لورنزو بورغيزي، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة.