الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء (صور)

عمان- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر بن أحمد السديري، وسفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، وسفيرة جمهورية بنغلادش الشعبية ناهدة سبحان، والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا تيكران كيفوركيان، والسفير غير المقيم لجمهورية كوبا ميغيل بورتو بارغا، والسفير غير المقيم لجمهورية أستونيا ميكو هالجاس، والسفير غير المقيم لجمهورية البيرو بول باريدس بوتيلا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتقبل أوراق اعتماد سفراء دول المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية بنغلادش الشعبية وجمهورية أرمينيا وجمهورية كوبا وجمهورية أستونيا وجمهورية البيرو، المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي وذلك خلال مراسم جرت في قصر بسمان الزاهر #الأردن pic.twitter.com/hp3Dr494sB — RHC (@RHCJO) March 1, 2020