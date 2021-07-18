الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

الولايات المتحدة- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

وتبادل جلالتاهما، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وأكد جلالة الملك مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. -(بترا)