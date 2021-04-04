الملك يتلقى اتصالين من خادم الحرمين وولي عهده ويؤكدان تضامنهما مع الأردن

عمان-الغد- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الأردن في جميع الظروف والأزمات.

من جهته، أكد الملك سلمان وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

كما تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب جلالة الملك عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

من جانبه، أكد بن سلمان خلال الاتصال تضامن السعودية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.(واس)