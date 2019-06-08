الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

عمان – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك على العرش، من عدد من قادة الدول العربية والصديقة، عبروا فيها عن أصدق التهاني وخالص التبريك بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالصحة والسعادة والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبات الوطنية الغالية، من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.- (بترا)