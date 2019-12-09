آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يتلقى دعوة من خادم الحرمين للمشاركة في قمة العشرين

منذ 3 ساعات
أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة دعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة كضيف شرف في أعمال قمة العشرين خلال العام المقبل، التي ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها في عام 2020.

وأكد جلالة الملك، في رسالة جوابية إلى خادم الحرمين الشريفين، حرصه على تلبية الدعوة للمشاركة في أعمال القمة، مشددا على أن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة، لمجموعة العشرين تعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

يشار إلى أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدا من قادة الدول. وكان الأردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الأعمال التحضيرية لقمة العشرين.

مقالات ذات صلة

1000 أسرة جديدة تستفيد من المعونة الشهرية المتكررة في تشرين الثاني

منذ 28 دقيقة
وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

“التنمية الاجتماعية”.. مصفوفة إنجازات لتعزيز قيم حقوق الانسان

منذ 44 دقيقة
مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

مديرية الامن العام.. ممارسات وإجراءات تحاكي منظومة حقوق الانسان

منذ ساعة واحدة

مياه الأمطار تداهم مكاتب أعضاء هيئة تدريسية باليرموك(فيديو وصور)

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock