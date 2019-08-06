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الملك يتوجه إلى لندن بزيارة عمل

منذ 24 دقيقة

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عمان- الغد- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ثم يمضي جلالته عطلة العيد هناك وفي الولايات المتحدة الأميركية.

وسيتناول لقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة، كما يقدم جلالته التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.

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