الملك يثمن دعم الوكالة الأميركية للتنمية للأردن

واشنطن – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الشراكة الأردنية الأمريكية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة “كورونا” على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، استعراض المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المملكة، والبرامج التي تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.

وأعرب جلالته عن تقديره لدعم الوكالة لبرامج المملكة في التخفيف من تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والتمهيد للبدء بالتعافي التدريجي من آثارها، إضافة إلى جهود الولايات المتحدة في توفير شحنة من اللقاحات أخيرا.

من جانبها، عبرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديرها لجهود الأردن في استضافة اللاجئين وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم لهم خلال الجائحة.

وقبيل زيارة جلالة الملك إلى واشنطن، كان قد تم تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار أمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأمريكية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن للعام 2021.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن. -(بترا)