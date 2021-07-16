الملك يجتمع بماكينزي وكلارك

عمان- الغد- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وبحث جلالته والمسؤولان الأمريكيان، في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.