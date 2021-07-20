الملك يجتمع بمستشار الأمن القومي الأمريكي: بحث تعزيز الأمن في المنطقة

واشنطن – اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث جرى بحث سبل توطيد الشراكة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع جهود عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأهمية تفادي أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار.

كما تناول الاجتماع مساعي التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

–(بترا)