الملك يجتمع مع الرئيس الألماني في برلين

عمان- الغد- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بيليفو الرئاسي بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأردنية الألمانية.

وأعرب جلالة الملك عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا في العديد من المشاريع التنموية.

وتناول الاجتماع مجمل قضايا المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جلالة الملك أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، أكد الرئيس الألماني أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في تحمل أعباء اللاجئين.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، والسفير الأردني في برلين، وعدد من المسؤولين الألمانيين.