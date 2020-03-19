الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني

عمان- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث التعاون والتنسيق المشترك بخصوص مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مختلف الظروف، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، معربا جلالته عن تمنياته لهم بدوام الصحة والسلامة. (بترا)