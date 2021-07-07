الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي

أيداهو– أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

ورحب جلالة الملك، خلال الاتصال، بمخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت مؤخرا في قبرص، في إطار التنسيق المستمر، معربا عن تطلع الأردن لتوسيع التعاون مع قبرص ضمن آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد جلالته على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط غير ممكن دون التوصل إلى السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

–(بترا)