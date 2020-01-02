الملك يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي

عمان- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن والمغرب بمختلف المجالات.

الاتصال تناول أيضا التطورات في المنطقة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. -(بترا)