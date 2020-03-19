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الملك يجري اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين

منذ 59 دقيقة
جلالة الملك عبد الله الثاني

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عمان- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تم خلاله بحث التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا جلالته للأشقاء في المملكة العربية السعودية دوام الصحة والسلامة. (بترا)

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