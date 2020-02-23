آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يجري مباحثات مع أمير دولة قطر في عمان

منذ 26 دقيقة
الملك يجري مباحثات مع أمير دولة قطر في عمان

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في قصر الحسينية اليوم الأحد، مباحثات تناولت العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلا عن التطورات في المنطقة.
وأكد جلالة الملك وسمو أمير دولة قطر، خلال المباحثات، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها.

مقالات ذات صلة

مرتكب جريمة القتل بالرصيفة في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة

القدس والقضية الفلسطينية والفساد تستحوذ على اهتمام الأردنيين

منذ ساعة واحدة

البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة

منذ ساعتين

سقوط مركبتين إثر حادث تصادم في ماركا – صور

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock