الملك: ربط الإجراءات التنفيذية للبرنامج الاقتصادي بنتائج يلمسها المواطن

عمان – حث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في قصر الحسينية اليوم الخميس، في جانب من ورشة العمل الخامسة، ضمن سلسلة ورشات نقاشية بدأت الأسبوع الماضي، الجميع على مراقبة وتقييم البرنامج الاقتصادي، ضمن حزمه المتتالية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد جلالته، خلال الورشة التي عقدت بمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية، أهمية ربط الإجراءات التنفيذية للبرنامج الاقتصادي، بأطر زمنية ومؤشرات أداء رئيسية حقيقية ونتائج واقعية يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.

وكانت الحكومة أطلقت الحزم التحفيزية الأولى لتنشيط الاقتصاد، الأحد الماضي، حيث سيتبعها إطلاق حزم أخرى لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. حضر الورشة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة.

-(بترا)